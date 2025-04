INWIT, Galli: "Investiamo 1,5 mld su infrastrutture per crescita digitale e sostenibile"

INWIT

(Teleborsa) - "Con il nostro, intrinsecamente, investiamoper realizzare torri, ospitalità, coperture indoor DAS, network IoT e progetti infrastrutturali di smart city e smart transportation, tutto, e per migliorare l’efficienza dei costi e realizzare oltre 400 impianti fotovoltaici di media dimensione, grazie a un nuovo progetto di produzione e autoconsumo diffuso di energia solare”.E' quanto ha dichiarato, Direttore Generale dinel suo intervento a "Telecommunications of the Future", la conferenza internazionale in corso a Roma dedicata ai possibili scenari evolutivi dell'ecosistema delle tlc in Italia e in Europa."Ledi INWIT si confermano al centro del trend di digitalizzazione in atto: asset connessi, vicini all’utente finale, condivisi e protetti, in grado di fornire unaalle esigenze infrastrutturali degli operatori telco", ha sottolineato Galli, ricordando che INWIT è "la prima tower company italiana e tra le principali digital infrastructure company" con 25 mila torri e circa 610 apparati per coperture dedicate multi-operatore e vanta "forti competenze industriali e tecniche, un’ampia capacità di investimento e solida struttura finanziaria".