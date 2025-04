WeMed-Edizione 2024: una navigazione geostatistica tra 26 Paesi

(Teleborsa) -in quasi tutti i Paesi del Medio Oriente e del Nord Africa, con i valori più elevati in Palestina (38,4%), Egitto (32,6%) e Giordania (31,5%). Nei Paesi dell’Unione europea, invece, tale indicatore presenta un valore massimo per la Francia, pari al 17%, e minimo per l’Italia (12,4%). L’area dei Balcani occidentali ha quote di popolazione minore di 14 anni leggermente superiori a quelle dell’area Ue.mostrano i valori più elevati, superiori al 20%, tranne che a Cipro e Malta, e un valore massimo per l’Italia (24%). Lievemente minoreoccidentali e molto più ridotta nei Paesi extra-europei, dove soltanto Israele e Libano hanno quote di anziani superiori, seppure di poco, al 10%.Lamostra valori critici o addirittura molto critici in diversi Paesi mediterraneSono alcune delle principali evidenze diche è online e in formato digitale - realizzato nell'ambito dell’Accordo di collaborazione tra Istat e Istituto di Studi sul Mediterraneo (CNR-ISMed).un prodotto statistico innovativo che offre, attraverso 146 indicatori, selezionati a partire dal 2001 fino all’ultimo anno disponibile, un'analisi dettagliata e multidimensionale