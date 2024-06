Snam, rumors: offerta da 500-600 milioni di euro per stoccaggi Edison

Snam

(Teleborsa) -, società di infrastrutture energetiche quotata su Euronext Milan, ha inviato unadia un prezzo di. Lo scrive il Corriere della Sera parlando di indiscrezioni.Se la somma sarà ritenuta congrua dalla società guidata da Nicola Monti - il quale in passato aveva dichiarato che l'attività valeva più di 500 milioni e che Edison intendeva valorizzare l'asset al meglio perché non aveva bisogno di vendere - il, scrive il quotidiano.Ilè stato aperto a ottobre del 2023 e Snam è entrata in fase di esclusiva a fine febbraio, con l'avvio della due diligence a inizio marzo.Il 16 maggio, in call con gli analisti, l'AD di Snamaveva detto che la società era inper gli asset di stoccaggio gas di Edison e prevedeva di fare un'offerta vincolante entro giugno.