Edison mette in marcia nuovo impianto fotovoltaico da 27 MW

Edison

(Teleborsa) -annuncia l'entrata in esercizio di un nuovo impianto fotovoltaico da 27 MW. I lavori, coordinati dalla Divisione Ingegneria di Edison, hanno coinvolto 100 maestranze e 55 imprese, per un investimento complessivo di 35 milioni di euro. L’impianto entra in esercizio a meno di un anno dall’avvio dei lavori, a conferma dell’efficienza operativa dell’intervento e dell’elevato livello di pianificazione.Il nuovo impianto fotovoltaico di Edison ha una, l’equivalente di una città come Battipaglia, e di alimentare l’illuminazione dello Stadio Diego Armando Maradona per oltre 700 partite serali, evitando l’emissione in atmosfera di circa 25 mila tonnellate di CO2 all’anno. L’impianto, inoltre, è dotato di un sistema di regolazione automatica dell'orientamento dei pannelli solari (tracker), che consente ai moduli fotovoltaici di seguire tutto il giorno il movimento del sole, massimizzando così la produzione di energia rinnovabile.“L’entrata in esercizio dell’impianto di Battipaglia è une del nostro impegno per la decarbonizzazione del Paese”, commenta. “La Campania è modello esemplare di un percorso di transizione energetica dove si applicano le migliori tecnologie disponibili a beneficio delle sostenibilità e della sicurezza energetica: pochi mesi fa abbiamo inaugurato la più avanzata centrale termoelettrica del Paese a Presenzano, tra le più efficienti al mondo. Una infrastruttura strategica per facilitare la crescita di nuove installazioni rinnovabili, su cui manteniamo il nostro focus primario. Infatti, al momento qui nella regione, nelle province di Avellino e Benevento, abbiamo in iter autorizzativo 420 MW di nuova capacità eolica, per cui attendiamo gli esiti entro la fine del 2025, che si tradurrebbero in nuovi investimenti per circa 700 milioni di euro nei prossimi 5 anni”.