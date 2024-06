BCE nomina tre nuovi membri del Supervisory Board

(Teleborsa) - Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) haSharon Donnery, Pedro Machado e Patrick Montagner comeper la Vigilanza bancaria della BCE, ciascuno per un mandato di cinque anni non rinnovabile. Succederanno agli attuali rappresentanti della BCE Edouard Fernandez-Bollo, Kerstin af Jochnick ed Elizabeth McCaul una volta che i loro rispettivi mandati scadranno tra agosto e novembre di quest'anno.è attualmente vice governatore della Banca Centrale d'Irlanda e ne è rappresentante nel Consiglio di vigilanza della BCE.è attualmente membro del consiglio e direttore della pianificazione e delle decisioni della risoluzione presso il Single Resolution Board.è attualmente Primo Vice Segretario Generale e Responsabile della Vigilanza Assicurativa e delle Pratiche Commerciali per i settori bancario e assicurativo presso l'Autorité de Controle Prudentiel et de Résolution (Autorità francese di vigilanza e risoluzione prudenziale), ed è anche membro del Consiglio delle autorità di vigilanza presso l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali.Il Consiglio di Vigilanza, presieduto da, è responsabile della pianificazione e dello svolgimento dei compiti di vigilanza della BCE. Il suo vicepresidente,, è anche membro del comitato esecutivo della BCE. Il Consiglio di vigilanza comprende rappresentanti di 21 autorità nazionali competenti, nonché quattro rappresentanti nominati dalla BCE. Sharon Donnery, Pedro Machado e Patrick Montagner si uniranno alla collega rappresentante della BCE Anneli Tuominen, nominata nel dicembre 2021.