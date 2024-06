Cubelli (Fideuram ISPB): migrazione verso modello guidato dalla logica di servizio

(Teleborsa) - "Insiamo stati i primi, oltre dieci anni fa, a proporre ad una clientela selezionata il modello della. Ad oggi sono 62 mila i clienti del nostro Gruppo hanno già aderito a questo modello di servizio, corrispondenti ad oltre 50 miliardi di euro di masse in gestione". Lo ha affermato, condirettore generale di Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking, commentando i dati di Assoreti per il mese di aprile Il mese si è chiuso con una raccolta netta realizzata dalle Reti di consulenza pari a 4,1 miliardi di euro, in crescita del 4,1% rispetto a quanto realizzato nel mese precedente. Lasi colloca al, con oltre 870 milioni di euro e nella classifica di risparmio gestito, con 476 milioni di euro raccolti nel mese.Si evidenza, inoltre, che il servizio di consulenza con fee specifica (fee only/fee on top) accoglie, nel mese di aprile, risorse nette complessive per 1,9 miliardi di euro, con un incremento del 70% nel confronto con il mese precedente. Ladel Gruppo Intesa Sanpaolo ha contributo al risultato con oltre 1,3 miliardi di euro."Le evidenze delineano una propensione di medio-lungo periodo ad una- ha detto Cubelli - In questo contesto il valore aggiunto per i clienti risiederà, sempre di più, in un modello di consulenza che consenta loro di definire gli obiettivi finanziari e patrimoniali e di allocare le risorse sulla base delle loro priorità".