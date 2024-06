Deere annuncia un numero imprecisato di tagli ai posti di lavoro

Deere

(Teleborsa) -, una delle principali aziende al mondo nella produzione di macchine agricole, ha reso noto che il 31 maggio 2024 ha annunciato ai suoi dipendenti unper aiutare la società a soddisfare le sue priorità strategiche.Secondo quanto emerge da un filing alla SEC, la mossa serve per "". Non è indicato il numero dei tagli. Deere prevede che le attività relative ai dipendenti stipendiati avverranno durante il terzo trimestre dell'anno fiscale 2024.La società statunitense ha inoltre mantenutoper l'intero anno, dopo averle tagliate per la seconda volta il mese scorso.