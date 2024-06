Edil San Felice, commessa da 8 milioni di euro per manutenzione A56

Edil San Felice

(Teleborsa) -, operatore attivo nel settore delle manutenzioni di infrastrutture critiche in Italia e quotato su Euronext Growth Milan, si è aggiudicata unadal valore diper l'esecuzione dei lavori di adeguamento sismico e delle NTC 2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni 2018) del viadotto Calata San Domenico ubicato sulla tratta A56 della Tangenziale di Napoli.La durata complessiva del contratto è die l'inizio dei lavori è previsto nel mese corrente. Oltre l'importo sopra riportato, sarà riconosciuto un premio proporzionalmente alla riduzione dei tempi di realizzazione dell'opera, fino ad un massimo di 700.000 euro nel caso in cui si anticiperanno i tempi di consegna di 7 mesi.Per Edil San Felice questa aggiudicazione rappresenta l', con a capo il neodirettore Carmine Orsini."Sono entusiasta di iniziare il mio percorso come Direttore BUIR di Edil San Felice con questa nuova commessa di manutenzione straordinaria delle Grandi Opere - ha commentato, Direttore Ingegneria e Realizzazione di Edil San Felice - È fondamentale provvedere al mantenimento in efficienza e in sicurezza delle infrastrutture critiche del territorio nazionale e credo che la Edil San Felice sia dotata delle capacità tecniche e amministrative per poter affrontare queste nuove sfide".