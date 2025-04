Edil San Felice, azionista di controllo e Invitalia presentano liste per rinnovo CdA

Edil San Felice

(Teleborsa) -, operatore attivo nel settore delle manutenzioni di infrastrutture critiche in Italia quotato sul mercato Euronext Growth Milan, ha reso noto che sono state depositate due liste di candidati alla carica di membro del CdA e una lista di candidati alla carica di sindaco in vista delprevisto per la prossima2025.La Lista n. 1 per il CdA, presentata dall'azionista di controllo(76,79% del capitale, detenuta da Lorenzo Di Palma), è composta da: 1. Francesco Di Ciommo 2. Lorenzo Di Palma 3. Carlo Di Palma 4. Fabiola De Sarno 5. Carmine Orsini 6. Vincenza Patrizia Rutigliano 7. Erasmo De Risi.La Lista n. 2 per il CdA, presentata da(7,19% del capitale), è composta da: 1. Valentina Lazzareschi 2. Ciro Accetta.La Lista n. 1 per il, presentata da The Sight S.r.l., è composta da: 1. Monica Scipione (sindaco effettivo) 2. Maria Rosa Perri (sindaco effettivo) 3. Michele Gargiulo (sindaco effettivo) 4. Giuseppe Lagrutta (sindaco supplente) 5. Anna Giuliano (sindaco supplente).