Emma Villas, KT&Partners avvia copertura con Add e TP a 4,54 euro

(Teleborsa) - KT&Partners hasu, società quotata su Euronext Growth Milan e uno dei principali operatori in Italia nel settore degli affitti turistici di ville e dimore di pregio. Laè "" e ilè diper azione, per un potenziale upside del 75%.Gli analisti scrivono che Emma Villas ha unche consiste inpiù piccoli (20-80 ville in gestione) con un solido tasso di fidelizzazione. Un esempio è l'acquisizione nell'aprile 2024 di Marche Holidays, che gestisce 23 ville in esclusiva nelle Marche. Viene calcolata una potenza di fuoco di M&A a circa 4,8 milioni di euro.sono la(i ricavi sono concentrati nella stagione estiva, mancando un'offerta voluminosa per i mesi invernali. Tuttavia, attraverso il portale Chiara Travels lanciato nel novembre 2023, Emma Villas sta ampliando il proprio catalogo includendo le principali destinazioni turistiche europee, tra cui diversi chalet di montagna) e le(che rappresentano una minaccia soprattutto da parte dei più grandi operatori del turismo di lusso con grandi budget pubblicitari. Tuttavia, il forte know-how e la reputazione di Emma Villas tra i proprietari di immobili offrono una protezione tangibile da questo rischio).KT&Partners prevede una crescita deia un CAGR23-27 del 10,8%, raggiungendo 49,3 milioni nel FY27 (32,7 milioni nel FY23), riflettendo: oltre 750 ville gestite entro il 2027 (543 alla fine del FY23), prezzo medio settimanale in crescita <2% annuo, tasso di occupazione fisso a 14 settimane per villa. Prevede che l'crescerà a un CAGR23-27 del 14,8%, con unche raggiungerà il 13,8% nel FY27 (dall'11,9% nel FY23), guidato dalle economie di scala (ad eccezione dei costi dei servizi). Stima che lapassi da 2,4 milioni di euro di liquidità netta nel FY23 a 15,4 milioni di euro di liquidità netta nel FY27, grazie a flussi di cassa sani, nonostante il maggiore assorbimento di cassa del NWC.