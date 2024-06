Ferrarini acquista il complesso ex AIA di Reggio Emilia

(Teleborsa) -, azienda di riferimento nel settore dei salumi in Italia e Ue, ha annunciato la firma di un, nel comune di, dove sorgerà un nuovo grandefrutto di un importante intervento di rigenerazione urbanistica.L’area ha unacon una potenzialità di 50.000 mq coperti, e costituirà ilche, a un anno dall’ingresso nell’orbita del Gruppo Pini nel capitale, sta vivendo una importante fase di crescita nazionale ed internazionale., l’azienda ha registrato undi euro e unsull’anno precedente. Un trend confermato e ulteriormente implementato nei, che hanno visto un incrementoCon il nuovo stabilimento, destinato alla produzione del prosciutto cotto e di altri salumi, si rafforza così ilin cui Ferrarini sarà protagonista, agendodel Gruppo, quali i macelli Pini Italia di Castelverde (CR) e Ghinzelli a Viadana (MN)."Con estrema soddisfazione annunciamo oggi un traguardo molto importante per l’azienda, che certifica la solidità della visione a lungo respiro di una Ferrarini rinnovata, dagli ampi orizzonti di crescita e dalle grandi ambizioni", ha dichiarato, Presidente di Ferrarini, aggiungendo "con l’acquisto del nuovo stabilimento procede a pieno ritmo il piano di sviluppo designato al momento dell’ingresso nel Gruppo Pini, che ha già visto tutti gli impegni mantenuti: il supporto finanziario, il raggiungimento della capacità massima di produzione nello stabilimento di Lesignano de’ Bagni e lo sviluppo di nuovi prodotti, per il quale ci saranno ulteriori novità nei prossimi mesi".