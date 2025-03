illycaffè, l'utile 2024 balza a 33 milioni di euro. Ricavi +6%

(Teleborsa) -, colosso italiano del mercato del caffè, ha chiuso ilconpari a 630 milioni di euro, registrando un aumento del 6% rispetto all'esercizio precedente. La crescita organica conseguita nel 2024 è stata guidata da un incremento dei volumi in tutti i principali mercati, in particolare Italia, Stati Uniti, Spagna, Francia e Regno Unito. Dal punto di vista dei canali, l'Ho.Re.Ca. ha registrato una crescita di circa il 6% rispetto al 2023, con performance particolarmente positive in Italia, Stati Uniti, Spagna e Francia. I ricavi del canale Distribuzione Moderna sono risultati in forte aumento (+10% rispetto al 2023), in particolare in Italia, negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Spagna.Il Margine Operativo Lordo () è risultato pari a 110 milioni di euro, in crescita del 19% rispetto all'esercizio precedente, per effetto della crescita organica e dei maggiori volumi. L'EBITDA margin si è attestato al 17,5% dei ricavi, in aumento di 1,9 p.p. rispetto al 2023. L'è risultato pari a oltre 33 milioni di euro, in aumento del 42% rispetto al 2023.Laè stata pari a 109 milioni di euro, in miglioramento del 10% rispetto all'esercizio precedente, grazie alla positiva generazione di cassa che ha permesso la realizzazione di investimenti strategici a supporto dell'aumento della capacità produttiva, dell'innovazione sostenibile e della digital transformation. Ilè risultato pari a 1x, in riduzione di 0,3 p.p. rispetto al 2023."Il 2024 è stato il terzo anno consecutivo di forte crescita organica, con un incremento a doppia cifra dell'EBITDA e dell'utile netto, nonostante un contesto macroeconomico e geo-politico sfidante unito al costante aumento dei prezzi della materia prima", ha commentato l'A fronte dei risultati record raggiunti in un contesto particolarmente sfidante, verrà riconosciuto unad oltre 1000 dipendenti nel mondo pari a 1 milione di euro."Il 2025 si prospetta un anno complesso per il nostro settore a causa dell'incremento del prezzo della materia prima che, dopo essere cresciuto di circa il 40% nel 2024 rispetto all'anno precedente, ora è ulteriormente raddoppiato - ha aggiunto Scocchia - Cercheremo di mitigare l'impatto negativo sui margini derivante dal caffè verde e continueremo ad investire in innovazione ed espansione internazionale. Confermiamo inoltre ilda 120 milioni di euro per raddoppiare la capacità produttiva e logistica a Trieste".