Maps acquista il 51% di Ellysse per 1,66 milioni di euro

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della digital transformation, ha sottoscritto un. Si tratta di una società fondata nel 2002 con sede a Reggio Emilia e specializzata nella progettazione e nello sviluppo di soluzioni di assistenza virtuale e omnicanalità, supportate da intelligenza artificiale, commercializzati con il marchio proprietario "Contatta".Nel 2024 Ellysse ha registratopari a 2,03 milioni di euro, generati interamente dalla vendita di prodotti software, con una quota significativa proveniente dal settore sanitario. L'si è attestato a 0,59 milioni di euro, mentre laè risultata positiva (cash positive) per 0,64 milioni di euro."L'acquisizione di Ellysse rappresenta un passo strategico che ci consente non solo di ampliare ulteriormente il nostro portafoglio di prodotti software, elemento centrale del nostro modello di business, ma anche di rafforzare in modo significativo la nostra offerta nel mercato della sanità - ha dettodi Maps Group - Grazie all'integrazione delle funzionalità avanzate di Ellysse nell'ambito dell'assistenza virtuale e della omnicanalità, potremo offrire soluzioni ancora più efficaci e personalizzate, in linea con una visione di Patient Experience sempre più centrata sui bisogni reali dei pazienti".L'accordo prevede l'acquisto del 51% a un prezzo complessivo pari a, determinato sulla base del bilancio al 31 dicembre 2024 di Ellysse e della riconnessa PFN (calcolata al 28 febbraio 2025) e che sarà soggetto ad aggiustamenti sulla base della PFN alla data del closing). Il prezzo sarà corrisposto, mediante l'utilizzo di fondi immediatamente disponibili, subordinatamente alla realizzazione di adempimenti pre-esecuzione, incluso l'ottenimento dell'autorizzazione Golden Power. Previste opzioni di acquisto e vendita (put & call) finalizzate al trasferimento a MAPS della Partecipazione di Minoranza, da esercitarsi successivamente all'approvazione del bilancio di esercizio di Ellysse al 31 dicembre 2026