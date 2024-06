HanesBrands vende marchio Champion ad Authentic Brands per 1,2 miliardi di dollari

HanesBrands

(Teleborsa) -, azienda statunitense di marchi di abbigliamento, ha stipulato undella proprietà intellettuale e di alcuni asset operativi dell'attività globaleadper un valore della transazione di 1,2 miliardi di dollari, con il potenziale di raggiungere fino a 1,5 miliardi di dollari attraverso un ulteriore corrispettivo contingente fino a 300 milioni di dollari in base al raggiungimento di soglie di performance.Questo accordo, che è stato approvato dal consiglio di amministrazione di HanesBrands, rappresenta la conclusione positiva della valutazione precedentemente annunciata dalla società di una serie diper il business globale di Champion."L'annuncio di oggi è il culmine di un impegno significativo da parte dei nostri team per posizionare tutti i nostri marchi sul percorso ottimale per il futuro - ha commentato il- Negli ultimi tre anni, abbiamo intrapreso le azioni necessarie per migliorare le operazioni e le prestazioni finanziarie della società, tornando ai margini lordi storici, riducendo la nostra struttura dei costi, abbassando i livelli di debito e generando un flusso di cassa costante. Il completamento con successo di questa transazionedel nostro bilancio e migliora le operazioni e le prestazioni finanziarie della società".La transazione rimane soggetta alle consuete condizioni di chiusura e dovrebbe essere completata nellaHanesBrands prevedepari a circa 900 milioni di dollari, compresi gli adeguamenti del capitale circolante e altri costi di transazione consueti ed escludendo il corrispettivo contingente in contanti. In linea con l'impegno di HanesBrands per la riduzione del debito, la società utilizzerà tutti i proventi netti della transazione per accelerare la riduzione del debito e prevede una significativa riduzione della leva finanziaria su base debito netto/EBITDA rettificato.Negli ultimi 12 mesi alla fine del primo trimestre 2024, l'attività globale di Champion ha generato circa 75 milioni di dollari di, al netto di circa 60 milioni di dollari di costi non recuperabili.