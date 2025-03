PepsiCo acquista Poppi per 1,95 miliardi di dollari

PepsiCo

(Teleborsa) -, multinazionale statunitense di alimenti, snack e bevande, ha, un marchio di soda prebiotica in rapida crescita, per, inclusi 300 milioni di dollari di benefici fiscali previsti in contanti per un prezzo di acquisto netto di 1,65 miliardi di dollari.Poppi è un marchio diche combina prebiotici, succo di frutta e aceto di mele per creare una bibita ipocalorica rinfrescante con non più di cinque grammi di zucchero a porzione."Abbiamo fatto evolvere il nostro portafoglio di alimenti e bevande per molti anni, anche innovando con i nostri marchi in nuovi spazi e attraverso acquisizioni strategiche e disciplinate che ci consentono di- ha affermato il- Più che mai, i consumatori sono alla ricerca di opzioni convenienti e dal gusto gradevole che si adattino al loro stile di vita e rispondano al loro crescente interesse per la salute e il benessere. poppi è un ottimo complemento ai nostri sforzi di trasformazione del portafoglio per soddisfare queste esigenze".