Il Consigliere INPS Fabio Vitale e il Senatore Zaffini incontrano il personale della Direzione regionale Umbria

(Teleborsa) - Nuovo, importante passo in avanti per la. Martedì 4 giugno, ile il, hanno incontrato ail personale dellaper intensificare le azioni necessarie a sviluppare progetti di prossimità con il territorio e di semplificazione amministrativa per la cittadinanza.Diversi i temi trattati in occasione della, anche attraverso gli interventi motivati da parte del personale che, riprendendo le sollecitazioni dei relatori, hanno ribadito la necessità dicon i cittadini, semplificare le procedure informatiche - da progettare con l’ottica a una maggiore fruibilità da parte dei funzionari dell’Istituto - e creare le migliori condizioni per favorire l’interlocuzione con la cittadinanza, il più delle volte in difficoltà per questioni di età e di possibilità di accesso alle informazioni istituzionali.Il personale si èe ha partecipato attivamente alla discussione: al centro del dibattito, la necessità di costruire unper il convitto di Spoleto, che oggi ospita giovani con difficoltà e che saranno oggetto di particolare attenzione. Altri temi all’ordine del giorno, la valorizzazione dell’ex convitto femminile, con la possibilità di destinare la struttura a Hospice per anziani, e la necessità di creare un coordinamento territoriale con tutte le istituzioni che operano nel sociale, di cui l’Istituto si promuove come potenziale capofila.I prossimi passaggi prevedono il, con l’obiettivo di intensificare le azioni necessarie a sviluppare progetti di prossimità con il territorio e di semplificazione amministrativa per la cittadinanza.