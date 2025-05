Prestazione Universale per Anziani Non Autosufficienti: i chiarimenti INPS

(Teleborsa) -con il Messaggio n. 1401 del 5 maggio 2025, fornisce importanti chiarimenti sulla, introdotta con il decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, e in vigore dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2026.- spiega l'Istituto - è dedicata agli anziani non autosufficienti e intenderichiedenti devono soddisfare i seguenti criteri: Età pari o superiore a 80 anni; Bisogno assistenziale gravissimo accertato dall’INPS; ISEE sociosanitario non superiore a 6.000 euro; titolarità (o requisiti per il riconoscimento) dell’indennità di accompagnamentoQuota fissa: erogata come per l’indennità di accompagnamento; Quota integrativa: assegno di assistenza fino a 850 euro, liquidato separatamentePer ottenere gli arretrati dell’assegno, i beneficiari devono inviare,seguendo modalità che saranno comunicate in un prossimo messaggio, spiega l'Inps.