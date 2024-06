Il Rapporto di Sostenibilità di Barilla: dall'innovazione alle filiere responsabili

(Teleborsa) - Dall'continua dei suoi prodotti e processi, per rendere più efficiente il ciclo di produzione senza rinnegare la tradizione, alla creazione di una, soprattutto fra i giovani, che promuova un'alimentazione equilibrata, senza dimenticare le azioni per lae le innumerevoli: l'impegno per la sostenibilità diè immenso e si declina in molteplici iniziative poste in essere in questi ultimi 15 anni., con unper innovare prodotti e processi (di cui 45 milioni di euro dedicati alla Ricerca e Sviluppo), Barilla ha rinnovato il suo impegno per la sostenibilità, ottenendo anche l'importante, secondo cui Barilla è laL'impegno di Barilla è riuscito anche a generare. Il 2023 conferma la crescita degli ultimi anni con un fpari a oltredi euro, mentre gliper 230 milioni di euro hanno rappresentatodel fatturato.si è attestato, in linea con l’andamento dell’esercizio precedenteL'azienda ha migliorato pasta, sughi e prodotti da forno, riducendo anche le, iltramite filiere sostenibili e utilizzando packaging pensati per il riciclo. Sono stati poi donati 3,2 milioni di euro e oltre 3.200 tonnellate di prodotti per esprimere concreta vicinanza a territori e comunità, testimoniata anche dall’adozione di unache garantisce un miglior equilibrio vita-lavoro agli oltre 9mila dipendenti nel mondo."Oggi più che mai, quando discutiamo sul gusto, sulla nutrizione, sulla sicurezza alimentare, sull’ambiente, sull’accessibilità, sulle persone, sulla comunicazione, sul futuro, sia che si tratti di uno spaghetto, un biscotto, un pane o un sugo, stiamo parlando della qualità dei nostri prodotti, il cuore del nostro mestiere, del nostro modo di agire e del valore delle nostre Marche", affermanonella lettera introduttiva al, aggiungendo "siamo consapevoli di quanto la strada sia lunga e complessa, ma grazie all’impegno e alla passione di tutte le Persone Barilla, siamo pronti ad affrontare le sfide che ci attendono e a tracciare il nostro percorso verso il futuro"."Questo rapporto parla del nostro continuo impegno, dei risultati conseguiti e delle sfide che ci accingeremo ad affrontare nei prossimi anni, per permettere a tutte le persone di godere della gioia del cibo, per una vita migliore", aggiunge commenta, Amministratore Delegato del Gruppo Barilla.si conferma importantissima per l'azienda, che lo scorso anno ha immesso sul mercato, senza zuccheri aggiunti, ricchi di fibra, integrali, con legumi, frutta secca o monoporzionati. Questo impegno costante ha visto, negli ultimi 12 mesi,e la progettazione di un nuovo polo R&D a Parma. Vanno in questa direzione il sdi tutto il mondo, una fucina di idee che Barilla "alimenta".Spazio anche all', grazie agli: i 30 siti produttivi (15 in Italia e 15 all’estero) hanno prodotto nel 2023 circa 2 milioni di tonnellate di cibo in modo sempre più efficiente e attento all’ambiente. Rispetto al 2010, calano del -28% le emissioni di gas a effetto serra e del -21% i consumi idrici per tonnellata di prodotto finito, mentre il 62% dell’energia elettrica (il 100% per i prodotti da forno di Mulino Bianco, Wasa, GranCereale e Pan di Stelle e per i Pesti Barilla) proviene da fonti rinnovabili.In primo piano ancheil totale delle materie prime strategiche (grano duro, grano tenero, segale, pomodoro, basilico, cacao e olii vegetali) acquistate responsabilmente è stato pari al 67%.si concretizza nell'a un numero crescente di persone, tramite iniziative solidali per un totale di 3,2 milioni di euro e circa 3.200 tonnellate di prodotti donati in 12 mesi, nel(parità di genere e retributiva) e nel supportare loin cui è presente. Nel 2023 è stata annunciata una, che garantisce a tutti i genitori del Gruppo un minimo di 12 settimane di congedo retribuito al 100%, indipendentemente dal genere, dallo stato maritale e dall’orientamento sessuale. È di pochi mesi fa anche l’inizio di una, organizzazione non profit che sostiene l'avanzamento delle donne nel settore della vendita al dettaglio e dei beni di consumo in Europa.