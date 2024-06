Perrazzelli (Bankitalia): cloud e IA in processi aziendali possono portare a ecosistema meno resiliente

(Teleborsa) - "Il contesto in cui operiamo è caratterizzato dalla complessità e dalla. Il mancato governo di questi due fattori può generare rischi per i singoli operatori, ma anche incidere in modo significativo sulla stabilita del sistema, a causa dell'interconnessione tra operatori, provider tecnologici, mercati e sistemi di pagamento". Lo ha affermato, intervenendo all'evento "Cetif Summit. Innovation Trends in Finance 2024: Journey to AI, Cloud e Cyber"."Le nuove tecnologie offrono opportunità di sviluppo, trasformano rischi noti e creano nuove vulnerabilità - ha spiegato - Il crescente ricorso a infrastrutture digitali come il cloud, l'utilizzo di sistemi per la gestione del rischio IT/cyber e la più recente introduzione dell'IA nei processi aziendali rappresentano una combinazione di fattori che, se non opportunamente monitorati e presidiati dalle competenti funzioni aziendali, possono comportare lo".Secondo Perrazzelli, "emblematico è a questo proposito il ruolo dell', che se da un lato consente di individuare le frodi – per esempio nel settore dei pagamenti - dall'altro grazie alla "social engineering" consente di svilupparne di nuove"."Per questi motivi, è opportuno che le autorità, gli operatori di mercato e gli esperti di sicurezza informaticasenza generare rischi per la stabilità del sistema - ha sostenuto - La condivisione di best practices nel caso del training dei modelli di IA, così come la condivisione di informazioni nel caso di incidenti o di minacce di natura cibernetica, possono contribuire a rafforzare la capacità di risposta collettiva".