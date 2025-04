IGD ottiene due nuove certificazioni di qualità e sicurezza

IGD

(Teleborsa) -- Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ, attiva nella proprietà e gestione di Centri Commerciali e quotata sul segmento Euronext STAR di Borsa Italiana, annuncia di aver- relativa ai sistemi di gestione qualità -– relativa a salute e sicurezza sul lavoro - che si aggiungono al riconoscimento ISO14001 ottenuto nel 2013 per i sistemi di gestione ambientale.La certificazione ISO9001 riconosce gli, in particolare per i comparti, le cui attività sono fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano Industriale 2025 – 2027, soprattutto dopo la riorganizzazione aziendale effettuata a giugno 2024.La qualifica ISO45001, invece, attesta glie ampliamente implementati nell’ultimo triennio, sia per l’headquarter sia per gli shopping center di proprietà e in gestione.L’integrazione delle tre certificazioni ISO in unQuality, Health, Safety and Environment) da un lato fornisce a IGD gli strumenti per un monitoraggio e una, dall’altro consente alla Business Unit Asset Services for Third Parties di offrire al mercato un modello operativo fondato sulle best practice più avanzate."Il conseguimento delle certificazioni ISO9001 e ISO45001 a corollario di quella ambientale ISO14001, già conseguita nel 2013, rappresenta un passo significativo nell’estensione e nell’integrazione dei processi aziendali di asset management volti all’eccellenza operativa e al raggiungimento degli sfidanti target di crescita previsti nel Piano Industriale 25-27", commenta, Director of Asset Management Gruppo IGD.