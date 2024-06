TXSE Group lancia la nuova Borsa del Texas. Supporto da BlackRock e Citadel

BlackRock

(Teleborsa) -ha annunciato che intende. TXSE si concentrerà nel consentire alle società statunitensi e globali di accedere ai mercati dei capitali azionari statunitensi e fornirà una sede per negoziare e quotare le società pubbliche e il crescente universo dei prodotti negoziati in borsa.TXSE sarà una borsa valori nazionale completamente elettronica che richiederà la registrazione presso la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, si legge in una nota. TXSE intende iniziare a operare come borsa valori nazionaleTXSE Group ha completato con successo un aumento di capitale iniziale con la partecipazione di, tra cui alcuni dei più grandi istituti finanziari e fornitori di liquidità del mondo, comee Citadel Securities.I liquidity providers che sostengono TXSE Group rappresentano una parte significativa del volume azionario sugli U.S. lit exchanges e insieme costituiscono la maggioranza di tutto il volume retail quotato negli Stati Uniti. Con circa, si prevede che TXSE sarà l'exchange con la maggiore capitalizzazione a presentare una registrazione presso la SEC."Il lancio pianificato di TXSE arriva in un momento in cui i cambiamenti nei mercati azionari offrono un'opportunità per un maggiore allineamento e una maggiore concorrenza - spiega la società - Gli emittenti aziendali e gli sponsor di prodotti negoziati in borsa chiedono maggiore stabilità e prevedibilità riguardo agli"."I cambiamenti negli equities trading markets stanno portando più volume agli scambi e più scelte per emittenti e sponsor - ha affermato James Lee, fondatore e CEO di TXSE Group - TXSE alla fine, con conseguente mercati più coerenti e affidabili a vantaggio degli investitori, degli emittenti globali e dei fornitori di liquidità".Secondo TXSE Group, il Texas e gli altri stati nel(ovvero Texas, Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi, North Carolina, Oklahoma, South Carolina e Tennessee) guidano la nazione nell'e nella, rendendo il Texas la scelta chiara per l'istituzione di una nuova borsa valori nazionale. Per decenni, il Texas è stato il leader nazionale nell'attrarre delocalizzazioni ed espansioni aziendali. Ospita più aziende Fortune 500 di qualsiasi altro stato e più di 5.200 aziende supportate da private equity, molte delle quali si stanno preparando ad accedere ai mercati pubblici. Inoltre, ci sono più di 1.500 società quotate in borsa in tutta la regione."Siamo entusiasti di portare a compimento la visione a lungo termine di una borsa nazionale in Texas - ha affermato Lee - Il Texas e gli altri stati nel quadrante sud-orientale sono diventati potenze economiche. In combinazione con lada parte di investitori e aziende di alternative ampliate al trading e alla quotazione delle azioni, questo è il momento opportuno per costruire un'importante borsa valori nazionale in Texas".