Conafi, assemblea approva bilancio. Prorogato acquisto di azioni ISCC Fintech

(Teleborsa) - L'di, società finanziaria quotata su Euronext Milan, ha approvato ildi esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, che evidenzia una perdita di esercizio pari a 272.717 euro, e deliberato di procedere al rinvio al nuovo esercizio di detta perdita.Inoltre, ha confermato laad Amministratore non esecutivo ed indipendente di, già cooptato in sede consiliare in data 11 marzo.Approvata la Politica in materia direlativa all'esercizio 2024 ed espresso parere favorevole sui compensi corrisposti nell'esercizio 2023; approvate le modifiche statutarie per recepire le previsioni contenute nella Legge Capitali.Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di prorogare al 31 dicembre 2024 la durata deldi