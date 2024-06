Un italiano su due non andrà in vacanza questa estate: pesano il caro prezzi e il contesto geopolitico

(Teleborsa) - Secondo uno studio dell'realizzato con l'pubblicato in anteprima da Ansa un italiano su due ha dichiarato che quest'estate non andrà in. Pesano il caro prezzi, soprattutto su, e la complicata situazione geopolitica.Lo studio ha rilevato che se la maggioranza dei viaggiatori ha già prenotato, il 43% attenderà unsperando di risparmiare (soprattutto giovani e "over"). Tra chi non viaggerà in, il 27% ha dichiarato che non lo farà per la paura dovuta al contesto internazionale, il 24% per i prezzi e il 17% per il carovita.Lasarà invece la scelta di un italiano su tre: la metà di questi ultimi si orienterà in questo modo per convenienza economica.Laè comunque percepita ancora molto meno cara di quella all'estero.