BCE, Kazaks: ulteriori riduzioni dei tassi dovrebbero essere graduali

(Teleborsa) - "Anche se l'inflazione è stata spinta a un livello piuttosto basso,. Le pressioni interne sui prezzi restano forti. Il mercato del lavoro è teso e la disoccupazione è bassa, il che mantiene la pressione al rialzo sui salari". Lo ha detto, presidente della Banca centrale della Lettonia e membro del Consiglio direttivo della BCE, in un post sul blog della banca centrale del paese nordico., seguendo da vicino le dinamiche della crescita dei salari, della crescita della produttività e dei margini di profitto delle imprese", ha sottolineato."Il primo passo verso la riduzione dei tassi di interesse è stato compiuto - ha detto Kazaks - Come prima, prenderemo le decisioni future in seno al Consiglio della BCE, valutando la situazione passo dopo passo da una riunione all'altra".