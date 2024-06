BCE, Rehn: geopolitica è principale rischio per stabilità finanziaria in Europa

(Teleborsa) - "Abbiamo compiuto progressi significativi nella disinflazione dal nostro ultimo aumento dei tassi nel settembre 2023. L'inflazione è scesa di oltre 2,5 punti percentuali e le prospettive di inflazione sono notevolmente migliorate. Salvo ulteriori battute d'arresto, ad esempio nella situazione geopolitica e nei prezzi dell'energia, o nell'andamento dei salari, si prevede che l'inflazione converga verso il nostro obiettivo del 2% nel medio termine". Lo ha affermato, governatore della Banca di Finlandia e quindi membro del consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE), in un discorso a Helsinki."L'attività economica dell'area euro sta mostrando crescenti segnali di ripresa e il mercato del lavoro è rimasto robusto - ha aggiunto - Ieri le prospettive di crescita sono state riviste al rialzo, il che è ovviamente una buona notizia"."Guardando al futuro, il Consiglio direttivo della BCE continuerà a seguire un approccio basato sui dati e riunione per riunione nel determinare l'orientamento politico appropriato - ha evidenziato - Fisseremo i nostri tassi sulla base della nostra analisi – in ogni riunione del Consiglio direttivo – di tre parametri: le prospettive di inflazione, la dinamica dell'inflazione di fondo e la forza della trasmissione monetaria. E non ci impegniamo anticipatamente su alcun percorso dei tassi"."In ogni incontro valutiamo anche i rischi per la stabilità finanziaria - ha detto Rehn - Anche a questo proposito, è chiaro che oggi la geopolitica è il principale rischio che può gettare un'ombra sulla stabilità finanziaria in Europa e più a livello globale".