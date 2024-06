Exosens quotata su Euronext Paris, capitalizza 1 miliardo di euro

Exosens

Euronext

(Teleborsa) -, società attiva nell'innovazione, nello sviluppo, nella produzione e nella vendita di tecnologie all'avanguardia nel campo dell'amplificazione, del rilevamento e dell'imaging,L'azienda affronta questioni complesse in ambienti estremamente esigenti offrendo soluzioni su misura ai propri clienti nei settori delle scienze della vita, del controllo industriale, dell'energia nucleare e della difesa. Con une una presenza commerciale in oltre 50 paesi, Exosens è leader mondiale nel campo dell'amplificazione della luce ed è ora riconosciuta a livello internazionale come uno dei principali innovatori nell'universo del rilevamento e dell'imaging.Exosens è stata quotata mediante l'ammissione alle negoziazioni, il 7 giugno, delle 50.782.552 azioni ordinarie che compongono il suo capitale. L'operazione è stata effettuata mediante un'offerta globale tramitead investitori istituzionali francesi e internazionali, per un importo di circa, che potrebbe salire a 402,5 milioni di euro con l'integrale esercizio dell'opzione di over-allotment.Il prezzo di ammissione è stato di 20 euro per azione, per unadi circaExosens ha partecipato all'edizione 2023 di, il programma pre-IPO di Euronext che aiuta le aziende europee in rapida crescita che intendono quotarsi sul mercato azionario fornendo ai loro team esecutivi strumenti e approfondimenti con esperti per la loro futura IPO.Con la quotazione di oggi, anche Exosens si unisce anche al segmento, che comprende più di 110 aziende tecnologiche quotate su Euronext che sono leader nel loro campo di attività o che dimostrano una traiettoria di crescita molto forte.Si tratta dellasunel 2024.