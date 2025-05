Danieli, ordine per 1 miliardo di euro da SSAB in Svezia

Danieli

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e tra i maggiori produttori a livello mondiale di macchine e impianti per l'industria metallurgica, si è aggiudicata ildel nuovo impianto per prodotti piani di Lulea in Svezia. Il nuovoavrà una capacità annua di 2,5 milioni di tonnellate di acciai speciali e sarà composto da due forni DigiMelter con alimentatore Q-One, da un impianto innovativo per la metallurgia secondaria, da un laminatoio per nastri (QSP - Quality strip production) oltre a tutti gli impianti ausiliari per il trattamento dell'acqua e dei fumi.Il nuovo impianto saràcon una miscela di DRI 100% Carbon fossil free proveniente dall'impianto dimostrativo Hybrit di Gällivare oltre che da rottami riciclati.Il valore complessivo dell'ordine firmato da Danieli è di circa, che sarà pagato con l'utilizzo di un "SACE backed long-term facility", emesso in conformità con le norme OECD. L'avvio del nuovo impianto è previsto per la fine del 2028, con piena capacità operativa un anno dopo.