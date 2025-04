Health Italia, presentata lista per rinnovo CdA. Torna Massimiliano Alfieri

Health Italia

Rebirth

(Teleborsa) - Ildi, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato italiano della sanità integrativa e della offerta di soluzioni per il benessere di famiglie e dipendenti di aziende, ha presentato unaall'ordine del giorno dell'assemblea dei soci convocata per il 17-18 aprile 2025.La lista, presentata dal socioche detiene 47.391 azioni ordinarie (pari al 24,97% del capitale sociale), è composta da: Roberto Anzanello, Oscar Pischeddu, Livia Foglia, Massimiliano Alfieri, Andrea Di Dio.Nel 2021, socio di riferimento edi Health Italia, aveva lasciato la guida dell'azienda per prendere le redini del gruppo immobiliare, società oggi quotata al mercato Euronext Growth Paris. Inoltre, all'inizio del 2022, aveva deciso di lasciare anche, suo malgrado, l'incarico di consigliere per ragioni personali anche legate al coinvolgimento in una vicenda giudiziaria incardinata sul Tribunale di Milano, poi resosi incompetente.Le motivazioni delle dimissioni erano legate anche alla tutela della società Health Italia, che venne ingiustamente coinvolta da parte di alcuni organi di stampa nonostante fosse completamente estranea alla vicenda processuale. A marzo 2025, il, presso il Tribunale di Verona, hadel procedimento, peraltro dietro sollecitazione in tal senso dello stesso Pubblico Ministero, ritenendo infondata la notizia di reato.In occasione della presentazione della lista, l'azionista Sorgiva Holding ha proposto anche: di determinare in cinque il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione; di; di riconoscere al CdA un compenso annuo lordo per un importo complessivo pari a 243.638 euro, oltre a un gettone di presenza pari a 250 euro nette per ciascun amministratore per la partecipazione alle sedute.