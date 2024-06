Fondo investimento Arefood: finanziamento per 10 milione di euro con Credit Agricole Italia

(Teleborsa) - Ilannuncia la conclusione di unche ha l’obiettivo didel Fondo e realizzare nuovi investimenti.Arefood, che ad oggi consta di un portafoglio di 13 immobili locati alle principali insegne della GDO, ha recentemente acquistato un immobile di ca. 2.000mq affittato ad ALDI in provincia di Mantova, e a breve verranno completate altre due acquisizioni di edifici di recente costruzione locati ad ALDI e Penny Market. La strategia, si legge in una nota, ha l’obiettivo di costruire un portafoglio immobiliare con, garantendo un rendimento per gli investitori attraente e sicuro, grazie al credit rating dei locatari, alla durata dei contratti, oltre che all’aciclicità tipica del settore food.L’accordo prevede l’ottenimento di, con particolare attenzione all’efficienza energetica dei punti vendita. Il finanziamento consentirà al Fondo Arefood di rafforzare il proprio impegno verso pratiche di investimento sostenibili e di accelerare lo sviluppo di iniziative che generino impatti positivi sull'ambiente e sulla società."Siamo entusiasti di concludere un accordo con Credit Agricole Italia, tra i 10 più importanti gruppi bancari globali, cheaccelerando il nostro percorso di crescita. La struttura aciclica di questo settore e la forte crescita degli operatori discount rappresentano un solido argine contro i rischi di recessione e ciclo negativo. Con questa strategia, riteniamo di poter affrontare al meglio le principali incertezze di oggi e di domani". È quanto ha dichiarato