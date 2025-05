Tutornow, round da 1 milione di euro guidato dall'imprenditore Mario Peveraro

(Teleborsa) -, startup italiana specializzata in soluzioni digitali per l'educazione e la formazione, ha chiuso un. L'operazione è stata guidata dall'imprenditore Mario Peveraro, co-founder di ONE4, società che si occupa - anche per Tutornow - di cybersecurity, AI, business intelligence e analisi dati. A questo investimento si aggiunge il supporto di Techstars, uno dei più importanti acceleratori globali per le startup tecnologiche e dove nel 2023 la startup ha svolto il suo programma di accelerazione, Invitalia, attraverso il bando Smart&Start, un programma volto a sostenere la crescita delle startup innovative in Italia, e di Kf-invest, che entrano nell'equity della società insieme ad altri investitori strategici.da Riccardo Sciortino, Nicola De Carlo, Andrei Braila e Luca Dei Rossi, Tutornow ha sviluppato una piattaforma digitale che rende l'apprendimento più accessibile ed efficace, grazie a un approccio basato su lezioni personalizzate e strumenti interattivi. L'obiettivo è supportare studenti e famiglie nel migliorare le performance scolastiche attraverso ripetizioni mirate, certificazioni di lingua, recupero anni scolastici e rafforzamento delle competenze, oltre a offrire soluzioni di formazione B2B per aziende, anche per il welfare aziendale.Partita con i 4 soci fondatori, oggi la startup conta un team di 30 persone, con piani di espansione che prevedono, per rafforzare l'area commerciale, operativa, tecnologica e finanziaria. Dal punto di vista tecnologico, la startup sta sviluppando un algoritmo basato sull'intelligenza artificiale per ottimizzare il match tra tutor e studente, garantendo un'esperienza altamente personalizzata e un ulteriore miglioramento della qualità del servizio offerto."Questo round di finanziamento rappresenta un momento chiave per Tutornow: ci permetterà di accelerare la nostra crescita, investire ulteriormente in tecnologia, AI e ampliare il nostro impatto nel settore dell'educazione e formazione digitale - hanno dichiarato- Crediamo fermamente che l'apprendimento personalizzato, supportato da strumenti innovativi, possa fare la differenza per studenti, famiglie e aziende, rendendo l'istruzione più accessibile, efficace e su misura per le esigenze di ognuno".