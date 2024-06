ILBE, ricavi e margini in calo nel primo trimestre

Iervolino & Lady Bacardi Entertainment

(Teleborsa) -(ILBE), gruppo di produzione cinematografica globale quotato su Euronext Growth Milan ed Euronext Growth Paris, ha chiuso ilconpari a 29,6 milioni di euro, in calo rispetto al primo trimestre dello scorso esercizio (32,5 milioni), principalmente connessi alle consegne delle produzioni animatics e animation di BP&B ed i services di ILBES per Puffins:Impossible. A tal proposito, ILBE ha recentemente annunciato che V Channels – il maggior network di canali per film e VoD, Video on Demand, su YouTube - distribuirà le sue serie animate.Ilè pari a 1,5 milioni di euro, contro 3,2 milioni al 31 marzo 2023 - in percentuale pari al 5,0% dei Ricavi (10% al primo trimestre 2023), per via della contabilizzazione degli ammortamenti di produzioni consegnate negli esercizi passati (che non hanno generato ricavi nel IQ24). Il periodo chiude con unpari a 0,4 milioni di euro (2,5 milioni al 1Q 2023) come conseguenza del minor EBIT ma anche per l'incremento degli oneri finanziari (+144%) connesso con i maggiori tassi d'interesse.Ladebitoria al 31 marzo 2024 risulta stabile rispetto al valore al 31 dicembre 2023 ed è pari a 40,2 milioni di euro, adjusted per l’effetto netto di Euro 2,2 milioni dell’IFRS 16 relativo ai nuovi contratti di locazione (vs Euro 39, milioni al 31 dicembre 2023). Il periodo al 31 marzo 2024 chiude con un Patrimonio netto pari a Euro 94 milioni, Euro 93,6 milioni al 31 dicembre 2023.