Piazza Affari, i dividendi del 10 giugno 2024

(Teleborsa) - Il2024 in Borsa Italiana staccano la cedola delle seguenti società:ISIN: IT0005543332Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,05 EURData di pagamento: 12/06/2024ISIN: IT0005500571Mercato: Milano - AzioniDividendo OrdinarioImporto per azione: 0,089 EURData di pagamento: 12/06/2024ISIN: IT0005573065Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,01 EURData di pagamento: 12/06/2024ISIN: IT0005433765Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,05 EURData di pagamento: 12/06/2024