TIM on air con il nuovo spot "TIM Wifi Casa e TV": protagonisti Spalletti e gli Azzurri

(Teleborsa) -dedicato alla nuova offerta, per avere la fibra ed il meglio dello streaming di TIMVISION Intrattenimento.Il nuovo appuntamento del formatvede protagonista il, che anche fuori dal campo amano condividere momenti di relax davanti alla TV, grazie alla potenza delle connessioni in fibra, per vedere il grande spettacolo di TimVision che comprende Disney +, Netflix e Prime Video.ed è al fianco di tutte le squadre azzurre, maschili, femminili, giovanili, Futsal, Beach Soccer ed e-sport.Comeè stata scelta laper gli spot da 30'' e 20''. La, on air sulle principali emittenti nazionali, sarà affiancata da una pianificazione sunazionale, videostrategy sucon adv display e connected tv oltre alle