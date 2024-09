Italian Tech Week, Schiavo: "TIM Enterprise lavora per costruire le città del futuro"

(Teleborsa) - "lavora per le città del futuro – lo ha dichiarato, Chief Enterprise and Innovative Solutions Officer di TIM nel suo intervento oggi all’, in corso a Torino -. Il nostrosi basa su una piattaforma di- già adottata da molti comuni - che integra le migliori tecnologie, insieme all’AI, per processare i dati e potenziare la connessione in fibra veloce. La mettiamoper realizzare il modello di città evoluta, sostenibile e sicura, analizzando i dati e gestendo le aree urbane in tempo reale, per far sì che queste soluzioni siano capaci di rispondere alle esigenze dei cittadini"."Uno degli obiettivi - ha proseguito Schiavo - è sostenere laattraverso la nostra offerta tecnologica, creando unache renda esportabili le bellezze del nostro Paese, migliorando l’esperienza delle persone e promuovendo l’accessibilità dei luoghi".Italian Tech Week è anche l’occasione per mettere in evidenza ilpresente a Torino presso: un polo di innovazione dove il Gruppo lavora in sinergia con player del settore e centri di ricerca per sperimentare e proporre applicazioni di ultima generazione nell’ambito del be dell’. Un vero e proprio showroom per mostrare le potenzialità di queste tecnologie applicate nei diversi settori: smart city, turismo, manifatturiero, retail e finanziario.