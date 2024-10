TIM, Schiavo: "IA e Cloud principali acceleratori trasformazione digitale"

(Teleborsa) - "Intelligenza artificiale e cloud sono tra i principali acceleratori della trasformazione digitale e l'obiettivo di TIM Enterprise è semplificare le scelte tecnologiche di aziende ed enti pubblici che si trovano ad operare in un mercato sempre più veloce. Lo facciamo attraverso la più grande piattaforma ICT italiana che si avvale di competenze specialistiche e di tecnologie avanzate come Cloud, IoT, Cybersecurity e Intelligenza Artificiale. In questi comparti siamo protagonisti: basti pensare che nel 2023 abbiamo registrato ricavi cloud per 1 miliardo di euro, con un trend in forte crescita che è proseguito nel primo semestre di quest'anno". È quanto ha dichiaratoin occasione della sua partecipazione a"Come TIM siamo anche il principale azionista del Polo Strategico Nazionale – ha proseguito– che, oltre ad essere uno dei principali progetti del PNRR, rappresenta anche un tassello fondamentale nella missione di dotare le Pubbliche Amministrazioni del Paese di un sistema Cloud avanzato, sicuro e sostenibile, con criteri di affidabilità e di sicurezza in linea con gli standard più avanzati. Sviluppiamo applicazioni sempre più avanzate per la gestione della smart land con TIM Urban Genius, anche grazie all'adozione dell'IA, per realizzare il modello di città evoluta, sostenibile e sicura capace di rispondere alle esigenze delle istituzioni locali e dei cittadini. Vogliamo inoltre sostenere, valorizzare e promuovere il processo di digitalizzazione del patrimonio artistico e culturale italiano, tra i più ricchi al mondo, creando nuove forme di divulgazione e nuove prospettive attraverso l'innovazione con piattaforme di extended reality".