Eventi e scadenze dell'11 giugno 2024

Martedì 11/06/2024

(Teleborsa) -- La Settimana europea dell’energia sostenibile (EUSEW), è il più grande evento annuale dedicato alle energie rinnovabili e all'uso efficiente dell'energia. Si svolgerà in modalità ibrida- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio- Inizia la riunione di politica monetaria- L'economia italiana in breve; Turismo internazionale dell'Italia; Banche e moneta: serie nazionali; Indagine sui trasporti internazionali di merci- Pubblica l'outlook sull'energia10:00 -- Cernusco sul Naviglio (MI) - Posa della prima pietra della nuova GIGAFACTORY, il più grande centro produttivo di elettrolizzatori sul territorio nazionale, di De Nora e Snam. L’opera è considerata strategica a livello nazionale ed europeo ed è finanziata dal MIMIT nell’ambito del fondo IPCEI. Tra gli interventi, gli AD di De Nora e Snam e il ministro Urso10:00 -- Esportazioni delle regioni italiane - Gen.- Mar. 202411:00 -- Stazione di Roma Trastevere - Evento di avvio dei lavori per la realizzazione del sottopasso pedonale che collegherà la Stazione di Roma Trastevere con il quartiere Marconi – Portuense. Saranno presenti Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma Capitale e Gianpiero Strisciuglio, AD e DG di Rete Ferroviaria Italiana13:45 -- La Commissione 9° Agricoltura e produzione agroalimentare svolge l'audizione Abi sul DL agricoltura, pesca e acquacoltura. Interviene: Gianfranco Torriero, Vice Direttore Generale Vicario Abi14:00 -- Palazzo San Macuto - Il Copasir, Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, svolge l'audizione del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin15:00 -- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema20:30 -- Roma, Stadio Olimpico - Il Presidente Mattarella sarà alla Sessione serale dei Campionati Europei di Atletica Leggera- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli azionisti- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio