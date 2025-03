RWE, Elliott svela una quota del 5% e chiede di incrementare il buyback

RWE

(Teleborsa) - Elliott Investment Management, investitore attivista che gestisce oltre 72 miliardi di dollari di asset, hain, colosso energetico tedesco."Accogliamo con favore la decisione di RWE di ridurre il suo programma di investimenti 2025-2030 di 10 miliardi di euro, o del 25%, implementando al contempo criteri di investimento più rigorosi, aumentando gli obiettivi di rendimento e accelerando la sua strategia di farmdown. Queste misure rappresentano un", afferma Elliott."Tuttavia, condividiamo la delusione del mercato per la mancanza di chiarezza in merito all'impegno della società a migliorare i rendimenti per gli azionisti - ha aggiunto in una nota - Data l'annunciata riduzione del capex e la persistente sottovalutazione di RWE, riteniamo che vi sia un'opportunità interessante per aumentare e".