Homizy, perdita per 500 mila euro nella semestrale al 31 marzo

Homizy

(Teleborsa) -, società quotata su EGM PRO e operante nel settore del Build To Rent nella formula del co-living, ha chiuso laal 31 marzo 2024 con un Vconsolidato pari a 1,2 milioni di euro (13,9 milioni al 31 marzo 2023, che era influenzato principalmente dall'acquisto dell'area di via Tucidide), con unnegativo per 486 migliaia (negativo per 29,7 migliaia al 31 marzo 2023) e una perdita di spettanza del gruppo per 501 migliaia (negativo per 55,3 migliaia al 31 marzo 2023).I risultati del primo semestre dell'esercizio sono in linea con lo stato dell'attività del gruppo, attualmente in, sottolinea la società. A conclusione delle attività di bonifica e strip-out e a valle del rilascio da parte dei competenti uffici delle necessarie certificazioni e dei titoli autorizzativi, sono attualmente in corso le opere di ristrutturazione dei progetti di Bistolfi e Tucidide.L'EBT è influenzato negativamente, per 145 migliaia di euro, dall'principalmente dei costi per la quotazione della Società sul mercato Euronext Growth Milan - Segmento Professionale.L'è pari a 8,6 milioni di euro per (7 milioni al 30 settembre 2023) effetto degli investimenti effettuati nel periodo."Nel primo semestre dell'esercizio abbiamo proseguito nelle diverse- ha commentato il- A seguito dell'ottenimento delle relative autorizzazioni, sono stati avviati i lavori di ristrutturazione di entrambi, per i quali è stato affidato l'appalto. Abbiamo inoltre portato avanti la definizione della piattaforma tecnologica, che sarà in grado di gestire tutte le fasi del percorso dei nostri utenti, dalla commercializzazione, alle attività di onboarding, fino al check in e al community management. Anche il mercato delle locazioni continua a ricevere forti pressioni dal lato della domanda, con un'offerta sempre meno adeguata sia in termini di quantità, che di qualità del prodotto".