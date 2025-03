Cogefeed passa in perdita per 500 mila euro nel 2024 con fine Superbonus

Cogefeed

(Teleborsa) -, società quotata su EGM PRO e specializzata nello sviluppo e realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, ha chiuso il 2024 con unpari a 1,1 milioni di euro, in calo rispetto all'anno precedente (15,8 milioni), a seguito della transizione dal settore dell'efficientamento energetico a quello della produzione di energia da fonti rinnovabili.L'risulta positivo per 246 mila euro (pari al 22%) rispetto a circa 8,2 milioni di euro (EBITDA Margin 52%) del 31 dicembre 2023. L'è negativo per circa -309 mila euro (positivo per circa 6,4 milioni di euro al 31 dicembre 2023) dopo ammortamenti e accantonamenti per complessivi circa 555 mila euro. Ilregistra una perdita di circa -489 mila euro, rispetto all'utile di esercizio di 3,1 milioni di euro del 31 dicembre 2023, questo dato riflette la fine del ciclo di ricavi generato dagli incentivi del Superbonus.L'ammonta a 5,9 milioni di euro, rispetto a 4,7 milioni di euro del 31 dicembre 2023, riflettendo gli investimenti legati alla transizione strategica del Gruppo e alla pipeline di impianti fotovoltaici."Il 2024 ha rappresentato per Cogefeed, caratterizzato dalla quotazione in Borsa e dall'accelerazione del nostro percorso di crescita nel settore della produzione di energia rinnovabile - ha commentato l'- Nonostante le sfide derivanti dalla fine degli incentivi del Superbonus e dalla necessità di consolidare un modello di business orientato alla produzione diretta di energia, abbiamo saputo mantenere un assetto patrimoniale solido e una visione chiara sugli obiettivi futuri".