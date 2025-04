Toscana Aeroporti, marzo record con oltre 600 mila passeggeri (+11,2%)

Toscana Aeroporti

(Teleborsa) - Storico traguardo perche aha superato per la prima volta la soglia dei. Nel dettaglio, gli aeroporti dihanno registrato complessivamente 641 mila transiti, segnando un miglioramento dell’11,2% rispetto al 2024. Solida crescita registrata a marzo sia per il traffico commerciale nazionale (+23,0%) che internazionale (+8,2%). Grazie ai risultati migliori di sempre ottenuti in ogni singolo mese, il primo trimestre del 2025 ha visto transitare 1,6 milioni di passeggeri, con un incremento del 10,3% sull’analogo periodo del 2024.L’ha segnato un marzo da primato con 269 mila passeggeri e un aumento del 13,1% rispetto allo stesso mese del 2024. Forte progresso sia per il segmento di traffico commerciale internazionale (+13,8%) che nazionale (+10,8%). Nella classifica delle rotte preferite dai viaggiatori in partenza dallo scalo fiorentino troviamo al primo posto Parigi, seguita da Londra, Roma, Barcellona e Amsterdam. Ildel 2025 rappresenta un periodo record per l’aeroporto di Firenze che, con le migliori performance mensili mai registrate nei primi tre mesi dell’anno, raggiunge i 674 mila passeggeri, con un incremento del 7,9% sullo stesso periodo del 2024.Miglior marzo di sempre anche per l’a, che ha raggiunto i 372 mila passeggeri e segna una crescita del 9,8% rispetto a marzo 2024. Questa variazione positiva è trainata sia dal robusto aumento del traffico commerciale nazionale (+28,2%) sia da quello internazionale (+3,8%). A marzo, Londra si conferma la rotta più utilizzata dai passeggeri dello scalo pisano, seguita da Tirana, Palermo, Catania e Parigi. L’aeroporto di Pisa, con 958 mila passeggeri nel primo trimestre del 2025, stabilisce il suo miglior risultato di sempre con un incremento del 12,1% sull’analogo periodo del 2024.