PittaRosso ottiene omologa concordato prevenditivo

(Teleborsa) -ha rilasciato il, che aveva ricevuto il via libera del 93% dei creditori nell’autunno scorso. Il piano di concordato è stato presentato dalla catena calzaturiera, (Responsible & Sustainable Corporate Turnaround Fund),con l’advisory diIl decreto odierno garantirà adi una società che con i suoi, è tra i leader in Italia nella distribuzione retail di scarpe. In esecuzione del piano omologatodiventando azionista di controllo attraverso lache aveva acquisito da un pool di banche nel 2020 e l’investimento di nuova finanza., azionista precedente, manterrà una(la famiglia Pettenuzzo ha mantenuto una quota di minoranza), un altro tra i player principali della distribuzione retail di scarpe, con 130 negozi e circa 1200 dipendenti, anch’essa rilevata da una procedura di concordato preventivo nel 2022 a seguito della quale è stato varato un piano di rilancio basato sull’apporto di nuova finanza e nuove competenze manageriali., che resteranno indipendenti, rappresenteranno un, che ne fa potenzialmente il leader italiano. Con la gestione coordinata delle due aziende saranno ottenutenegli acquisti, nella logistica e nella gestione della rete dei punti vendita, con l’obiettivo di raggiungere una migliore efficienza e una crescita della profittabilità maggiore rispetto ai piani di sviluppo stand alone, rendendo più solide entrambe le aziende., Presidente e Amministratore Delegato diha affermato "abbiamo creduto fin da subito alle possibilità di rilancio di queste due imprese, e abbiamo deciso di supportare i piani di concordato con nuova finanza, nuove idee di business e un importante apporto manageriale. Attraverso una gestione coordinata, PittaRosso e Scarpe&Scarpe saranno leader per dimensione e presenza geografica in Italia e con un rinnovato e importante supporto manageriale e finanziario, le due insegne potranno essere ancora più grandi, solide, profittevoli e in grado di garantire continua crescita di valore per tutti gli stakeholders nel lungo termine".Fin dalla sua nascita nel 2015in processi di. Ad oggi Pillarstone interviene su un portafoglio di circa 20 aziende, per un controvalore di Asset Under Management di circa 2,5 miliardi di euro, tra le quali si possono contare alcuni leader dei rispettivi mercati quali Sirti, Scarpe&Scarpe, PittaRosso, Premuda, Magicland, Acquaworld.