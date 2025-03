Trump-Putin: movimento per la pace inizierà con cessate il fuoco energetico e infrastrutturale

(Teleborsa) - Il presidente degli Stati Unitie il presidente della Russiahanno parlato oggi della. Entrambi i leader "hanno concordato che questo conflitto deve concludersi con una pace duratura - si legge nel resoconto fornito dalla Casa Bianca - Hanno anche sottolineato la necessità di migliorare le relazioni bilaterali tra Stati Uniti e Russia".che sia l'Ucraina che la Russia hanno speso in questa guerra", viene sottolineato, aggiungendo che "questo conflitto non avrebbe mai dovuto iniziare e avrebbe dovuto concludersi molto tempo fa con sinceri e buoni sforzi di pace".I due leader hanno concordato che "il, nonché con negoziati tecnici sull'attuazione di un cessate il fuoco marittimo nel Mar Nero, un cessate il fuoco completo e una pace permanente". Questi negoziati inizieranno "immediatamente" in Medio Oriente.Inoltre, Trump e Putin hanno parlato ampiamente del Medio Oriente come "regione di potenziale cooperazione per prevenire futuri conflitti". Hanno anche discusso della necessità di "fermare la proliferazione di armi strategiche e si impegneranno con altri per garantire la più ampia applicazione possibile". I due leader hanno condiviso l'opinione che ""."I due leader hanno concordato che un futuro con un rapporto bilaterale migliorato tra Stati Uniti e Russia ha enormi vantaggi - si legge nelle conclusioni - Ciò include".