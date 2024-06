Tamburi riapre l'offerta del bond 2029 per ulteriori 50 milioni di euro

Tamburi Investment Partners

Equita SIM

(Teleborsa) -(TIP), gruppo industriale indipendente e diversificato quotato su Euronext STAR Milan, ha comunicato che, grazie ad una domanda significativa da parte del mercato, l'nella mattinata odierna dopo aver raggiunto l'ammontare di offerta di 250 milioni di euro.Considerato che le offerte di acquisto sono state già collocate per l'intero ammontare pari a 250 milioni di euro, la società comunica l'esercizio dell'opzione di aumento perdi un ulteriore importo fino a massimi, in accordo con i Joint Bookrunners.L'offerta delle obbligazioni oggetto dell'opzione di aumento avrà inizio in data2024 e si concluderà in data2024, salvo modifica, proroga o chiusura anticipata disposte dalla società, da, in qualità di Placement Agent e Joint Bookrunner e Banca Akros, in qualità di Joint Bookrunner.