BCE, ruolo internazionale dell'euro stabile in sistema monetario più frammentato

(Teleborsa) - Il, con la quota dell'euro rispetto ai vari indicatori dell'utilizzo internazionale della valuta che è rimasta al di sopra del 19%, vicino alla media dalla sua introduzione nel 1999. Lo afferma la(BCE) nel suo report annuale sul tema, evidenziando che l'euro è rimasto inoltre la seconda valuta più importante a livello globale.Viene evidenziato che l'anno scorso è stato caratterizzato da pressioni inflazionistiche globali ancora elevate e da una politica monetaria restrittiva da parte delle principali banche centrali. Le tensioni geopolitiche hanno continuato ad aumentare il rischio di un"Sebbene i dati finora non mostrino alcuna prova di cambiamenti sostanziali nell'uso delle valute internazionali, dobbiamo rimanere vigili per eventuali crepe che iniziano ad apparire", ha affermato la presidente della BCENel 2023 la quota dell'euro nelleè diminuita di un punto percentuale, a tassi di cambio costanti, raggiungendo il 20%, un livello osservato l'ultima volta nel 2020. Altri indicatori del ruolo internazionale dell'euro segnalano un calo, seppur limitato, nella posizione dell'euro. Questi includono lo stock in essere di depositi internazionali, lo stock in essere di prestiti internazionali e gli accordi valutari globali.La quota dell'euro suiin circolazione e sullatra i paesi dell'area euro e quelli non appartenenti all'area euro è aumentata. Allo stesso tempo, hanno continuato a emergere rischi di potenziale frammentazione dei sistemi di pagamento globali. Alcuni paesi cercavano sempre più di utilizzare unità diverse dalle principali valute di fatturazione per il commercio internazionale, nonché alternative ai tradizionali sistemi di pagamento transfrontalieri.Guardando al futuro, "il ruolo internazionale dell'euro sarà sostenuto principalmente da un'più profonda e completa, compreso il progresso dell'unione dei mercati dei capitali, nel contesto del perseguimento di politiche economiche sane", si legge in una nota. L'Eurosistema sostiene queste politiche e sottolinea la necessità di ulteriori sforzi per completare l'Unione economica e monetaria."Una più profonda integrazione economica e finanziaria europea, insieme al miglioramento dei sistemi di pagamento transfrontalieri tra l'euro e le altre valute, sarà fondamentale perdel ruolo internazionale dell'euro in un mondo potenzialmente più frammentato", ha affermato Lagarde.