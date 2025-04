BCE, de Guindos: dobbiamo "essere estremamente prudenti" con questa incertezza

(Teleborsa) - "L', in un mondo rimodellato da significativi cambiamenti nella geopolitica, nella cooperazione internazionale, nella politica commerciale globale, nella regolamentazione finanziaria e nel ruolo delle cripto-attività. Allo stesso tempo, la portata degli investimenti nella difesa previsti nell'UE è senza precedenti e aggiunge un altro significativo livello di incertezza all'attuale contesto". Lo ha affermato il vicepresidente della Banca centrale europea (BCE),, durante un evento ad Amsterdam."In mezzo a tutta questa incertezza, il Consiglio direttivo della BCE ha deciso di abbassare i tassi di interesse di altri 25 punti base a marzo - ha spiegato - Il tasso di deposito è ora al 2,5%, 150 punti base al di sotto del suo recente picco. Il, con l'inflazione che si sviluppa ampiamente come previsto. L'inflazione complessiva è ulteriormente diminuita dal 2,3% di febbraio al 2,2% di marzo. Secondo dati recenti e in linea con le nostre proiezioni, la crescita salariale si sta moderando, il che sta aiutando l'inflazione dei servizi a diminuire gradualmente. La maggior parte delle misure dell'inflazione di fondo suggerisce che l'inflazione si stabilizzerà intorno al nostro obiettivo di inflazione del 2%, su base sostenuta".Secondo de Guindos, "l', principalmente a causa della crescente frizione nel commercio globale. Un'escalation delle tensioni commerciali potrebbe vedere l'euro deprezzarsi e i costi di importazione aumentare, mentre la spesa per la difesa e le infrastrutture tanto necessaria potrebbe aumentare l'inflazione tramite la domanda aggregata. Le tensioni geopolitiche potrebbero anche portare a un'inflazione più elevata a causa di interruzioni commerciali, aumento dei prezzi delle materie prime e costi energetici. Allo stesso tempo, una domanda inferiore di esportazioni dell'area euro e una crescita inferiore risultante dall'impatto di tariffe più elevate o tensioni geopolitiche potrebbero rappresentare una minaccia per l'economia, deprimere la domanda e spingere l'inflazione verso il basso".In termini di politica monetaria, "questa incertezza significa chequando determiniamo la posizione appropriata - ha detto il vicepresidente della BCE - Mentre la maggior parte degli indicatori indica che l'inflazione si sta muovendo nella giusta direzione, l'ambiente di eccezionale incertezza ci impone di attenerci ancora più strettamente al nostro approccio basato sui dati e riunione per riunione".