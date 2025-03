Unione risparmi e mercato capitali e Euro digitale fra le priorità della UE

(Teleborsa) -(e dei mercati dei capitali) esono due. Lo hanno ribadito i Leader europei al termine dell', che ha dibattuto, fra gli altri, del tema competitività, nell'ambito del quale rientrano appunto questi due temi chiave per l'UE.Nelle considerazioni finali, i Ventisette giudicanorealizzare "con urgenza"e completare l'unione bancaria. "Un'autentica unione del risparmio e degli investimenti - si sottolinea nelle considerazioni finali - contribuirà adi investimenti aggiuntivi verso l'economia europea, concorrendo a dare impulso alla competitività, all'autonomia strategica e alla sicurezza economica dell'UE".Il Consiglio europeo ha esaminato la, presentata mercoledì dalla Presidente Ursula von del Leyen, auspicando che si raggiunga "rapidamente un" per l'unione dei mercati dei capitali, "compresa quella in materia di".Nell'ambito delle azioni volte addei mercati dei capitalidegli stessi "a tutti i cittadini e le imprese", si invitano le istituzioni europee a favorire "unadegli investitori al dettaglio", ampliando le "opportunità di investimento e di risparmio a livello europeo" compreso lo studio disu scala europea. A questo proposito si invita anche Bruxelles a proporre "miglioramenti al prodotto pensionistico individuale paneuropeo esistente".I leader invitano anche la Commissione a presentare proposte per "migliorare l'ecosistema delproporre un "entro il 2026 e un quadro uniforme in materia di"mediante adeguamenti del quadro prudenziale, mantenendo nel contempo la stabilità finanziaria".Si sollecita poi Bruxelles a "a livello mondiale nei settori" ed adei mercati dei capitali, sia sotto il profilo della vigilanza sia rimuovendo "rapidamente gli ostacoli al consolidamento delle infrastrutture di mercato" ed "eliminando le duplicazioni".La Commissione europea ha adottato mercoledì la, per migliorare il sistema con cui l'UE convoglia i risparmi verso investimenti produttivi, promuovendo la ricchezza, la crescita economica e la competitività.La Presidente, nell'annunciare la proposta, ha sottolineato che, con l'unione del risparmio, "si ottiene una doppia vittoria. Le famiglie avranno maggiori e più sicure opportunità di investire nei mercati dei capitali e aumentare la loro ricchezza. Allo stesso tempo, le imprese avranno un accesso più facile ai capitali per innovare, crescere e creare buoni posti di lavoro in Europa".Ricordando che l'UE vanta "undelle famiglie pari a circain depositi bancari", Bruxelles afferma che i "depositi bancari sono sicuri e di facile accesso, ma di solito guadagnano meno denaro rispetto agli investimenti nei mercati dei capitali". Per questo occorre "sostenere iloffrendo loro la scelta e lemettendo i loro risparmi al servizio dei mercati dei capitali" e, allo stesso tempo, "sostenere l'economia reale consentendo alle imprese di tutta Europa di crescere e prosperare".La commissione starivolte ai risparmiatori, peranche in vista della pensione,delle imprese più produttive, in particolare nei settori critici, favorire la, garantire unae rafforzare l'integrazione e la competitività del settore bancario euroèpeo, anche attraverso l'approfondimento dellI Leader hanno messo in evidenza anche che "in un mondo più frammentato e digitale,per sostenere un sistema di pagamenti europeo competitivo e resiliente, contribuire alla sicurezza economica dell'Europa e rafforzare il ruolo internazionale dell'euro".Il tema è stato sollevato anche dalla, in audizione all'Europarlamento, dove ha spiegato che l'architettura dell'euro digitale "sarà assoggettata" al legislatore europeo e dovrà avere una architettura legislativa comune. "C'è una serie di sfide" da affrontare, - ha detto Lagarde - compresa la linea USA "di forte incoraggiamento alle Stablecoin", e questo progetto serve a "ridurre le nostre vulnerabilità". La stessa Lagarde ha però ricordato che l'Euro digitale presuppone anche la rimozione delle e l'Unione dei mercati dei capitali.