Dazi auto Cina: ACEA prende atto decisione UE ma chiede strategia industriale

(Teleborsa) - L'ACEA, associazione die produttori d'auto operanti in Europa,che la Commissione Europea ha deciso di imporresulle importazioni di, sulla base dei primi risultati di un'indagine avviata lo scorso anno.ACEA ha costantemente affermato che ilper creare un’industria automobilistica europea competitiva a livello globale, mentre unae la scelta per i consumatori. Un commercio libero ed equo - sottolinea l'associazione - significaper tutti i concorrenti, ma è solo una parte importante del puzzle della competitività globale."Ciò di cui il settore automobilistico europeosoprattutto per essere competitivo a livello globale èper l’elettromobilità”, ha affermato il Direttore Generale di ACEA,, aggiungendo "ciò significaa prezzi accessibili, un quadro normativo coerente,di ricarica e rifornimento dell’idrogeno,di mercato e molto altro ancora”.L'indagine proseguirà per diversi mesi finché la Commissione non deciderà se proporre misure anti-sovvenzioni definitive. Gli Stati membri voteranno quindi tale proposta.