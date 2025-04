Pirelli: da 20 anni in Cina, nel paese forti legami e basi per crescita futura

(Teleborsa) - Pirelli celebrerà i suoi 20 anni di presenza industriale in Cina, nella provincia dello Shandong, dove oggi il gruppo conta 3 stabilimenti e oltre 5mila dipendenti. "Pirelli è presente in Cina dal 2005. Una presenza importante, di cui siamo fieri e che vogliamo festeggiare – ha dichiarato il– celebrando il nostro successo con chi lo ha reso possibile, dalle istituzioni ai migliori clienti della Cina e tutti i nostri dipendenti"."Pirelli – ha proseguito– è leader globale a livello tecnologico. Dal nostro Headquarters e dalla sede del dipartimento Ricerca & Sviluppo, radicati a Milano per Statuto, diamo vita a tutti i prodotti che produciamo nei nostri 18 stabilimenti nel mondo e distribuiamo in 160 Paesi, rispettando sempre le normative e le diverse culture. Nei suoi 20 anni di presenza nel Paese, Pirelli ha creato forti legami e solide basi per una crescita futura, attraverso continui investimenti in un mercato tra i più dinamici e rilevanti per il comparto automotive mondiale e che l'azienda presidia fin dall'inizio del suo sviluppo in linea con la sua strategia local for local. L'impegno di Pirelli nei confronti della Cina è testimoniato dalle collaborazioni con i partner commerciali, i rivenditori, il Governo Centrale e le Autorità locali, le associazioni di categoria e le comunità locali, nel rispetto della cultura e delle tradizioni del Paese. Pirelli in Cina punta su prodotti tecnologicamente avanzati, sviluppati anche attraverso le collaborazioni con clienti OE - tra cui produttori di auto Premium e Prestige internazionali e cinesi, in particolare NEV - e distribuiti tramite una rete di rivenditori consolidata e forte di oltre 3mila retailer sul territorio".Dopo i risultati già raggiunti negli ultimi vent'anni, anche in futuro – spiega la società in una nota –continuerà a radicarsi e a penetrare profondamente nel Paese, a cogliere le opportunità legate all'apertura della Cina al mondo, a investire costantemente e a lavorare a fianco dei propri partner industriali per crescere insieme.Nel corso delle celebrazioni Pirelli racconterà le tappe del proprio successo attraverso i pilastri della propria cultura industriale: l'innovazione, la tecnologia, il brand, l'attenzione verso i propri dipendenti e le comunità in cui opera. Le iniziative culmineranno in unanella provincia dello Shandong, con un open day checoinvolgerà clienti e istituzioni insieme a tutti i dipendenti e le loro famiglie, attraverso iniziative che spaziano da una mostra fotografica a un concerto che unirà la musica sinfonica italiana con la musica tradizionale cinese.