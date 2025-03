Dazi, Conserva (FACE): le proposte per rispondere ai dazi sull'alluminio

(Teleborsa) - In un, caratterizzato da protezionismo crescente e dall’di guerra economica,- Federazione Europea dei Consumatori di AlluminioUE (3-4-6%) sulle importazioni di"La materia prima rappresenta la base del manufatto e incide in maniera determinante sui costi di produzione, al pari dell’energia elettrica necessaria per la lavorazione", sottolinea il, osservando che "ridurre questi costidell’industria europea dell’alluminio e garantirne la sopravvivenza in un mercato globale caratterizzato da una concorrenza durissima e spesso sleale"."Per questo motivo - prosegue Conserva - anche in un contesto di crescente protezionismo e guerre commerciali,, che da oltre vent’anni hanno aggravato la vulnerabilità industriale europea. La priorità deve essere quella di rafforzare la nostra potenza industriale, non di indebolirla"."FACE ha sempre sostenuto la necessità di- sottolinea il Presidente di FACE - e di chiedere alle istituzioni dell’Unione Europea di rafforzare e accelerare l’applicazione di strumenti di difesa commerciale, come i, per proteggere le imprese del settore. Inoltre, è fondamentale chenei negoziati commerciali bilaterali, sacrificando l’industria europea in cambio di un maggiore accesso ai mercati dei servizi. L’industria dell’alluminio è giàe non deve subire ulteriori compromessi nei trattati internazionali".Secondo Conserva laa sostegno dell’industria europea dell’alluminio deve prevedere:, il mantenimento deia valle,più rapidi ed efficaci,di utilizzare i dazi europei del 7,5% sui prodotti in alluminio comenei negoziati commerciali bilaterali,commerciale che colpiscono il settore europeo dell’alluminio, anche attraverso coalizioni con altri paesi."L’Europa deve adottareper garantire ladell’industria dell’alluminio, assicurandone la resilienza e la crescita in un mercato globale sempre più difficile", conclude il Presidente di FACE.