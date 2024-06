Eventi e scadenze del 12 giugno 2024

Martedì 11/06/2024

Mercoledì 12/06/2024

AbitareIn

Iig

Jonix

Neurosoft

OVS

Relatech

(Teleborsa) -- La Settimana europea dell’energia sostenibile (EUSEW), è il più grande evento annuale dedicato alle energie rinnovabili e all'uso efficiente dell'energia. Si svolgerà in modalità ibrida- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio che includerà le proiezioni fino alla fine del 2025- Conferenza stampa di Jerome Powell- Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi- L'evento annuale promosso da ABI in collaborazione con DIPO per supportare le banche e gli intermediari finanziari nella gestione dei rischi e nell'adozione di scelte organizzative più consapevoli. La XXIV edizione si svolgerà a Milano presso l'Auditorium Bezzi Banco BPM08:30 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare per la semplificazione svolge l'audizione del Ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati, sugli intendimenti del Governo sui temi della semplificazione normativa08:30 -- Roma, Stazione Roma Termini FrecciaLounge - Presentazione della rassegna cinematografica Marateale 2024 che si terrà a bordo del Frecciarossa che viaggerà da Roma a Maratea. Interverranno durante il viaggio Luigi Corradi, AD e DG di Trenitalia, Nicola Timpone, Direttore del Festival Marateale e Antonella Caramia, Presidente Associazione Cinema Mediterraneo10:00 -- Preoccupazioni ambientali - Anno 202311:00 -- Milano - Cerimonia di proclamazione dei vincitori del Premio Alberto Giovannini "Innovazione e digitalizzazione delle infrastrutture", un premio che dà valore al talento. Evento organizzato da Webuild. Interviene, tra gli altri, Pietro Salini, AD di Webuild11:30 -- Auditorium della Conciliazione, Roma - L'Assemblea generale di Confcommercio-Imprese per l'Italia si svolgerà alla presenza del Presidente Mattarella. Interverranno, tra gli altri, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli12:00 -- Teatro Franco Parenti, Milano - Durante l’incontro, il Presidente e l’AD di A2A, Roberto Tasca e Renato Mazzoncini, presenteranno il bilancio di sostenibilità territoriale e ne discuteranno insieme ad Emmanuel Conte, Assessore al Bilancio e Patrimonio Immobiliare del Comune di Milano12:00 -- La componente longitudinale della rilevazione sulle forze di lavoro - Anni 2021-202312:30 -- UniCredit Tower Hall, Milano - Conferenza stampa di UniCredit e International Tennis Federation nella quale verrà illustrata la sponsorship tra buddy, un nuovo modo di fare banca, e appunto ITF, ente organizzatore della Coppa Davis14:00 -- La Commissione Cultura svolge l'audizione del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, nell’ambito dell’esame recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca17:30 -- Quirinale - Il Presidente Mattarella incontra una delegazione della Rete Europea dei Consigli di Giustizia (ENCJ)18:00 -- Roma, sede di Comin & Partners - Evento organizzato da Comin & Partners. Durante l'incontro, verrà presentato "Come è profondo il mare", il terzo numero di Comprendere. Partecipa, tra gli altri, il ministro Musumeci- Asta BOT- CDA: Relazione semestrale- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Approvazione delle Informazioni periodiche aggiuntive relative al primo trimestre 2024- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive